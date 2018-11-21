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Didem Soydan'dan takipçisine ayar!

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Didem Soydan'dan takipçisine ayar!
Manken Didem Soydan, moda çekimi için objektife cesur pozlar verdi. Bir takipçisinin kendisine "Türkiye düşmanı" demesi üzerine ateş püskürdü.

Manken Didem Soydan, bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Çarşafla yarı çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi.

Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

“TÜRKİYE DÜŞMANI”

Ancak bir takipçisinin kendisine “Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı” yorumunu yapması üzerine Soydan, adeta ateş püskürdü.

“BEN OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM”

Didem Soydan takipçisine şu yanıtı verdi:

"Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olarak benim değil düşmanlık, cahillikle derdim olur. Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz.

Size düşmanım ben. Yani cahile okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz."

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