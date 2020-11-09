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Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye hatırlatma!

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Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye hatırlatma!
Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından paylaştığı istifa mesajının ardından gözlerini Ankara’ya çevirmişken tepkiler de gecikmedi.

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından paylaştığı istifa mesajının ardından gözlerini Ankara’ya çevirmişken tepkiler de gecikmedi.

O tepkilerden biri de CHP’li Muharrem İnce’den geldi. İnce istifa mesajının sosyal medyadan paylaşılmasını eleştirerek, “Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle Instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!” ifadelerini paylaştı.

Fakat İnce’ye tepki iktidar cephesi yerine modellik dünyasından geldi. Manken Didem Soydan, İnce’nin o sözlerine, seçim akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya’ya “Adam kazandı” mesajını hatırlatarak tepki gösterdi.

Soydan, İnce’nin tweetini alıntılayarak, “Hocam siz mesaj atmıştınız” diye yazdı.

 

İşte o paylaşım:

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