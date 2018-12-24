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Didem soydan'a milli piyango bileti çıkarsa bakın ne yapacakmış?

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Didem soydan'a milli piyango bileti çıkarsa bakın ne yapacakmış?
Manken Didem Soydan, önceki akşam Beyoğlu'nda sahne alan İntizar'ı dinlemeye giderken görüntülendi.Güzel manken gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum" demesi şaşırttı.

Manken Didem Soydan, önceki akşam Beyoğlu'nda sahne alan İntizar'ı dinlemeye giderken görüntülendi.Güzel manken gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum" demesi şaşırttı.

Konsere gelen Didem Soydan, muhabirlerin sorularına ayak üstü yanıt verdi. Soydan, ''İntizar’ı çok seviyorum, hayranıyım. O yüzden bugün dinlemeye geldim kendisini'' dedi. Milliyet'in haberine göre geçtiğimiz gün verdiği bir partiden de bahseden ünlü manken, ''Farklı ve güzel bir partiye imza attım. Devamı gelecek fakat aldığım Milli Piyango biletine büyük para çıkarsa ortadan kaybolurum'' diyerek güldü. 

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