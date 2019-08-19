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DİDEM SOYDAN VE LİDER ŞAHİN ÇİFTİNDEN İLK FOTOĞRAF!

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DİDEM SOYDAN VE LİDER ŞAHİN ÇİFTİNDEN İLK FOTOĞRAF!
Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Didem Soydan - Lider Şahin aşkından ilk fotoğraf geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Didem Şahin'in "Gelin adayı demeyelim" şeklindeki sert açıklamasının gölgesinde ilerleyen Didem Soydan - Lider Şahin aşkında taraflar basın mensuplarına birlikte fotoğraf vermekten kaçınıyordu.
Ünlü çift dün ilk kez Çeşme'de sarmaş dolaş bir poz vererek aşklarını dosta düşmana ilan etti.

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