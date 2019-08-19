DİDEM SOYDAN VE LİDER ŞAHİN ÇİFTİNDEN İLK FOTOĞRAF!

Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Didem Soydan - Lider Şahin aşkından ilk fotoğraf geldi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Didem Şahin'in "Gelin adayı demeyelim" şeklindeki sert açıklamasının gölgesinde ilerleyen Didem Soydan - Lider Şahin aşkında taraflar basın mensuplarına birlikte fotoğraf vermekten kaçınıyordu.

Ünlü çift dün ilk kez Çeşme'de sarmaş dolaş bir poz vererek aşklarını dosta düşmana ilan etti.