Sacitaslan.com'un haberine göre; Didem Şahin'in "Gelin adayı demeyelim" şeklindeki sert açıklamasının gölgesinde ilerleyen Didem Soydan - Lider Şahin aşkında taraflar basın mensuplarına birlikte fotoğraf vermekten kaçınıyordu.
Ünlü çift dün ilk kez Çeşme'de sarmaş dolaş bir poz vererek aşklarını dosta düşmana ilan etti.
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DİDEM SOYDAN VE LİDER ŞAHİN ÇİFTİNDEN İLK FOTOĞRAF!
Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Didem Soydan - Lider Şahin aşkından ilk fotoğraf geldi.
Sacitaslan.com'un haberine göre; Didem Şahin'in "Gelin adayı demeyelim" şeklindeki sert açıklamasının gölgesinde ilerleyen Didem Soydan - Lider Şahin aşkında taraflar basın mensuplarına birlikte fotoğraf vermekten kaçınıyordu.
Etiketler: Didem Soydan, Lider Şahin, Aşk, İlk Fotoğraf
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