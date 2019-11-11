DİDEM SOYDAN: KURBANLIĞIN BACAĞINI KIZA MI AYIRDIN?

Model Didem Soydan, metroda çektiği bir kareyi paylaştı ve bu kare üzerine yazdığı esprili satırlarla renkli kişiliğini gözler önüne serdi.

İşleri dolayısıyla zaman zaman yurt dışına çıkan Didem Soydan, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Esprili paylaşımlarıyla beğeni toplayan Soydan, bu defa ilişkiler üzerine bir göndermede bulundu. Metroda yolculuk eden sevgililerin fotoğrafını çeken ve yüzlerini emoji ile kapatan Didem Soydan, erkeğin elindeki çiçek üzerinden şu espriyi yaptı:

“Çiçek mi aldın yoksa kurbanlığın bacağını kıza mı ayırdın getirdin! inan anlamadım ama olsun kadınlar çiçektir ve çiçekler su ister”