  • BIST 102.550
  • Altın 272,841
  • Dolar 5,7887
  • Euro 6,3848
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

DİDEM SOYDAN: KURBANLIĞIN BACAĞINI KIZA MI AYIRDIN?

»
DİDEM SOYDAN: KURBANLIĞIN BACAĞINI KIZA MI AYIRDIN?
Model Didem Soydan, metroda çektiği bir kareyi paylaştı ve bu kare üzerine yazdığı esprili satırlarla renkli kişiliğini gözler önüne serdi.

İşleri dolayısıyla zaman zaman yurt dışına çıkan Didem Soydan, buradan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Esprili paylaşımlarıyla beğeni toplayan Soydan, bu defa ilişkiler üzerine bir göndermede bulundu. Metroda yolculuk eden sevgililerin fotoğrafını çeken ve yüzlerini emoji ile kapatan Didem Soydan, erkeğin elindeki çiçek üzerinden şu espriyi yaptı:

“Çiçek mi aldın yoksa kurbanlığın bacağını kıza mı ayırdın getirdin! inan anlamadım ama olsun kadınlar çiçektir ve çiçekler su ister”

didem-soydan-ic.jpg

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018’DE DAKİKADA 2 KİŞİ İŞSİZ KALDI11 Kasım 2019 Pazartesi 10:46
  • 500 BİN DOLAR İHRACAT YAPANA YEŞİL PASAPORT!11 Kasım 2019 Pazartesi 10:43
  • ‘ERDOĞAN’IN ABD SEYAHATİNDEN BİR ŞEY ÇIKMAZ’11 Kasım 2019 Pazartesi 10:40
  • Son dakika… İmamoğlu o görüşmeyi anlattı!09 Kasım 2019 Cumartesi 17:27
  • İBB'DEN 10 KASIM İÇİN ÖZEL ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI!09 Kasım 2019 Cumartesi 17:14
  • ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 81’İNCİ YILINDA TÜM TÜRKİYE’DE ANILIYOR!09 Kasım 2019 Cumartesi 17:00
  • İBB’NİN 12 YILDIR ÇIKAN DERGİSİNDE ATATÜRK İLK KEZ KAPAK OLDU!09 Kasım 2019 Cumartesi 13:48
  • BENGÜ VE KIZI ZEYNEP'İN SEVİMLİ HALLERİ!09 Kasım 2019 Cumartesi 12:23
  • SEFİRİN KIZI İLK FRAGMANI YAYINLANDI!09 Kasım 2019 Cumartesi 12:08
  • BADE İŞÇİL'DEN ESKİ EŞİNE DESTEK GELDİ!09 Kasım 2019 Cumartesi 11:55
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim