Didem Soydan klozetten paylaşımda bulundu!

Modellik kariyerini ABD'de sürdüren Didem Soydan, sosyal medyada zıvanadan çıktı.

Soydan, Amerika'da kaldığı süre boyunca Türk örf ve adetlerini çabuk unuttu. Önceki gün konakladığı Sub Karaköy Hotel'in tuvaletinden paylaşım yapan manken, "Yok artık!" dedirtti.

Tuvalete elinde çayla giren Soydan, bu anları utanmadan instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Klozete oturup bir yandan da çayını yudumlayan model, bu kareye "Hadi itiraf.com, tuvalete çay taşımak" notu düştü.

"Umut Eker'in öğrencisiyiz" diye de sözde espri yapan ünlü manken, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.