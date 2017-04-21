  • BIST 92.858
  • Altın 150,084
  • Dolar 3,6421
  • Euro 3,9051
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKar yağıyor...

Didem Soydan klozetten paylaşımda bulundu!

»
Didem Soydan klozetten paylaşımda bulundu!
Modellik kariyerini ABD'de sürdüren Didem Soydan, sosyal medyada zıvanadan çıktı.

Soydan, Amerika'da kaldığı süre boyunca Türk örf ve adetlerini çabuk unuttu. Önceki gün konakladığı Sub Karaköy Hotel'in tuvaletinden paylaşım yapan manken, "Yok artık!" dedirtti.

Tuvalete elinde çayla giren Soydan, bu anları utanmadan instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Klozete oturup bir yandan da çayını yudumlayan model, bu kareye "Hadi itiraf.com, tuvalete çay taşımak" notu düştü.

"Umut Eker'in öğrencisiyiz" diye de sözde espri yapan ünlü manken, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

0x0-sosyal-medyanin-suyu-cikti-1492713934674.jpeg

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arda Turan'dan kardeşine 'yalı' jesti!20 Nisan 2017 Perşembe 13:37
  • "Ben o yılanlarla yapamazdım"20 Nisan 2017 Perşembe 13:34
  • Sebebi kesinleşti20 Nisan 2017 Perşembe 13:32
  • Yeni filmde partner kriziİ20 Nisan 2017 Perşembe 13:26
  • Sabancı'nın torununa asgari ücret20 Nisan 2017 Perşembe 13:22
  • Hadise giyimini eleştirenlere savaş açtı!20 Nisan 2017 Perşembe 13:08
  • Prince'ın kesin ölüm nedeni belli oldu20 Nisan 2017 Perşembe 12:59
  • Ebru Destan'dan konuşulacak itiraf!20 Nisan 2017 Perşembe 12:41
  • Caner Erkin'den kibarlık dersi20 Nisan 2017 Perşembe 12:30
  • Demet Akalın'dan kocasına doğum günü mesajı20 Nisan 2017 Perşembe 12:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim