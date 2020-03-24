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Didem Soydan Hakareti Affetmedi

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Didem Soydan Hakareti Affetmedi
Didem Soydan, hakaret içerikli mesaj attığı için savcılığa şikâyet ettiği takipçisinin özrünü kabul etmedi. Hakkında dava açılan genç, bin 740 lira para cezasına çarptırıldı.

Manken Didem Soydan, sosyal medya hesaplarından, köy okullarına yardım için başlatılan kampanyaya destek için mesaj yazdı. Soydan'ın takipçilerinden 20 yaşındaki Emre Barmanbek, "K.ş.rlığını böyle mi kapatıyorsun?" diye soru yöneltti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Soydan, takipçisinin attığı mesaj üzerine savcılığa başvurdu. Barmanbek, bir anlık duygusal patlama yaşayıp o yazıyı yazdığını ve hemen sildiğini söyleyip özür diledi. Soydan affetmeyince, genç hakkında dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada suçunu kabul eden takipçi, 87 gün adli para cezasına çarptırdı. Günlüğü 20 liradan olmak üzere bin 740 lira ödemesine hükmetti. Ceza, 5 yıl denetim altında tutulacak.

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