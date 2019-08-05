DİDEM ŞAHİN'DEN OĞLUNUN KIZ ARKADAŞIYLA İLGİLİ İLK TEPKİ!

Usta müzik adamı Selami Şahin’in eşi Didem Şahin, oğlu Lider’in manken Didem Soydan’la aşk yaşaması hakkında ilk kez konuştu. Didem Hanım, gazetecilerin Didem Soydan’dan "gelin adayı" olarak bahsedilmesine karşı tepki gösterdi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Didem Şahin "Biz daha kendisiyle tanışmadık. Biz oğlumuzun kız arkadaşlarına saygı duyuyoruz, istemediğimiz yönündeki haberler doğru değil. Gelin adayı değil, oğlumun kız arkadaşı diyelim daha doğru olur" dedi.