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Didem çıldırdı!

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Didem çıldırdı!
Ünlü manken Didem Soydan'ın instagram hesabında paylaştığı fotoğrafı olay oldu. Ünlü modelin yurt dışında çektirdiği fotoğraf eleştirilere sebep oldu.

Bir dönem Can Bonomo ile yaşadığı aşkla gündeem gelen ve daha sonra da Arda Turan ile bir otel odasında görüldüğü iddia edilen model Didem Soydan Instagram'ı salladı.
Cesur bir fotoğraf paylaşan ünlü model kimseyi umursamadı. 
Didem Soydan Instagram hesabından bu fotoğrafı 'bye' notuyla paylaştı. 
Soydan'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve eleştiri yağdı. Bir takipçisi "Bunu niye paylaştın didem" diye sordu takipçiler ikiye bölündü. 

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