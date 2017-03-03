  • BIST 89.771
  • Altın 146,677
  • Dolar 3,7147
  • Euro 3,9085
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları!..

»
Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları!..
Didem Arslan'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında tartışan iki ismi sakinleştirmek reklam arasında giderek mümkün oldu.

Cem Küçük, Habertürk'te Can Ataklı'ya "Seni bir kere kurtardım bir daha kurtarmam" dedi. Bunun üzerine Can Ataklı çok sinirlenerek Cem Küçük'e "Oğlum bak böyle konuşup durma anlat o zaman" diye karşılık verdi.

Cem Küçük, Ataklı'ya "Tolga Tanış gibi Bylock İsmail ve Hande Fırat gibi sen de bitersin" diye bağırması ortamı daha da gerdi.

Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında tartışan iki ismi sakinleştirmek reklam arasında giderek mümkün oldu.

Can Ataklı program sırasında AKP’nin 7 Haziran seçimlerinden sonra “Ben gelirsem terör biter” diyerek 1 Kasım’da oy istediğini söyledi.

Ataklı, şimdi de “Başkanlık gelirse terör biter” diyerek oy istediğini söyledi. Cem Küçük ise bunun üzerine “Sen devlet bomba patlattı mı diyorsun. Bu anayasal suçtur. Yüreğin yetiyorsa ‘Erdoğan bomba patlattırdı’ de. Ben senin ne söylemek istediğini biliyorum” dedi.

Can Ataklı ise Küçük’e “Sen cahil misin, söyleneni anlamıyor musun?” diye karşılık verdi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları!..03 Mart 2017 Cuma 12:22
  • Cezaevi firarisi üzerinde silahlarla yakalandı!03 Mart 2017 Cuma 12:21
  • Çağlayan Adliyesi'nde 'rüşvetin' görüntüleri!03 Mart 2017 Cuma 12:13
  • Ahmet Kekeç Abdülkadir Selvi'yi yerden yere vurdu!03 Mart 2017 Cuma 12:02
  • Adıyaman'da 5.5 büyüklüğünde deprem02 Mart 2017 Perşembe 16:49
  • Adıyaman'da art arda deprem! Validen açıklama geldi02 Mart 2017 Perşembe 16:43
  • CHP son referandum anket sonuçlarını açıkladı02 Mart 2017 Perşembe 16:20
  • Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı!02 Mart 2017 Perşembe 15:36
  • Şişli'de dernek binasına terör operasyonu!02 Mart 2017 Perşembe 15:35
  • PKK'lı terörist 'Soro' Salih öldürüldü02 Mart 2017 Perşembe 15:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim