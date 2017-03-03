Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları!..

Didem Arslan'ın sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında tartışan iki ismi sakinleştirmek reklam arasında giderek mümkün oldu.

Cem Küçük, Habertürk'te Can Ataklı'ya "Seni bir kere kurtardım bir daha kurtarmam" dedi. Bunun üzerine Can Ataklı çok sinirlenerek Cem Küçük'e "Oğlum bak böyle konuşup durma anlat o zaman" diye karşılık verdi.

Cem Küçük, Ataklı'ya "Tolga Tanış gibi Bylock İsmail ve Hande Fırat gibi sen de bitersin" diye bağırması ortamı daha da gerdi.

Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında tartışan iki ismi sakinleştirmek reklam arasında giderek mümkün oldu.

Can Ataklı program sırasında AKP’nin 7 Haziran seçimlerinden sonra “Ben gelirsem terör biter” diyerek 1 Kasım’da oy istediğini söyledi.

Ataklı, şimdi de “Başkanlık gelirse terör biter” diyerek oy istediğini söyledi. Cem Küçük ise bunun üzerine “Sen devlet bomba patlattı mı diyorsun. Bu anayasal suçtur. Yüreğin yetiyorsa ‘Erdoğan bomba patlattırdı’ de. Ben senin ne söylemek istediğini biliyorum” dedi.

Can Ataklı ise Küçük’e “Sen cahil misin, söyleneni anlamıyor musun?” diye karşılık verdi.