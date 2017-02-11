Dicle İlçesi kırsalında 8 Şubat tarihinde başlayan ve 10 Şubat tarihinde sona eren Bayrak-39 Şehit Jandarma Üstçavuş Seçkil Çil Operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dicle ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 08 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren Bayrak-39 Şehit J.Üçvş. Seçkin Çil Operasyonu 10 Şubat 2017 Cuma gecesi başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında; Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan adli arama kararlarına istinaden toplam 13 ev ve eklentilerinde icra edilen adli arama faaliyetinde, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirilmiş, 1 bölücü terör örgütü işbirlikçisi yakalanarak gözaltına alınmış, icra edilen yol kontrol ve araç aramalarında 5 araç ve 42 şahsın sorgulaması yapılmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 6 adet doğal mağara ve 3 ayrı sığınak içerisinde, 16 büyük tüp, 18 küçük tüp, 400 kilogram un, yaklaşık 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen, artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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Dicle'de PKK'lıların kullandığı 6 mağara ve 3 sığınak bulundu
DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'nde 2 gün süren operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı içinde yaşam malzemeleri olan 6 doğal mağara ile 3 sığınak bulundu.
Etiketler: DİYARBAKIR, Dicle, pkk
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