DHA'dan sürpriz ayrılık!

DHA'da 9 yıldır görev yapan deneyimli isim ajansla yollarını ayırma kararı aldı.

Doğan Grubu'ndan Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından adı Demirören Haber Ajansı olarak değiştirilen Doğan Haber Ajansı'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı.

DHA’da 9 yıldır İstanbul İstihbarat Şefi olarak çalışan Hasan Erşan bugün ajanstaki görevinden ayrıldı. Sosyoloji eğitimi alan ve mesleğe 1987 yılında Milliyet Gazetesinde başlayıp Sabah Gazetesi’nde devam eden Hasan Erşan, Star Gazetesinin kuruluşunda yer almış, Süper Kanal’da haber müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde basın danışmanı olarak görev yapan Erşan daha sonra Sabah Gazetesi’ne dönmüştü.

Adliye muhabirliğinden sonra Cumhurbaşkanı ve Başbakanların programlarını izleyen Hasan Erşan 2009 yılında Milliyet ve Hürriyet Gazetesi istihbarat servislerinin DHA bünyesinde toplanması ile bu ekibin başına getirilmişti.

Gazete ve ajanslarda büro şefliği , istihbarat şefliği gibi görevlerde bulunan Hasan Erşan sürekli basın kartı sahibi..