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DEVRİK LİDER HAYATINI KAYBETTİ!

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DEVRİK LİDER HAYATINI KAYBETTİ!
Zimbabve eski Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; Mugabe 1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmıştı. Mugabe, 2017'de görevini bırakmaya zorlandı. Görevini 93 yaşında bırakan eski Zimbabve lideri, istifa edene kadar dünyanın en yaşlı lideriydi ve bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu.
Zimbabve'nin eski lideri, 19 Kasım 2017'de askeri darbeyle istifaya zorlandı. Robert Mugabe'yi eleştirenler, onun çok uzun süredir iktidarı bırakmamasına dikkat çekiyordu.

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