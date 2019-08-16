  • BIST 96.514
  • Altın 269,941
  • Dolar 5,5513
  • Euro 6,1477
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİRAN'DA DEPREM!

DEVRAN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!

»
DEVRAN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe’de bir rezidansta ölü bulundu

1990’lı yılların ünlü ses sanatçılarından  56 yaşındaki Devran Çağlar ismiyle bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Dağlar'ın bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları ve iş yeri sahibi çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine ihbar üzerine polise ve sağlık ekipleri geldi.Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Dağlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çağlar'ın kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Ölüm haberini ise bu akşam sahne alacağı mekan tarafından, sosyal medyadan duyurdu.  
"Hepimizi üzdü"
Sahne aldığı işletmenin müdürü Zeki Yazdıç olayla ilgili, "Bugün divamız sahne alacaktı. Ama dükkana gittiğimde divanın evde olduğunu, telefonlara cevap vermediğini öğrendim. Patronumuzun buraya gelip ölüm haberini bize bildirmesi haliyle hepimizi üzdü. Biz de bekliyoruz, savcı beyin incelemesi sonucu cenazemizi alıp Adli Tıp'a gideceğiz. Savcı bey şu anda inceleme yapıyor. Savcı beyin ve adli tıbbın incelemesi sonucunda netleşecek. Bu sabahtan beri kendisine ulaşılamıyormuş. Biz de saat 15.00 - 16.00 gibi buraya geldik diye konuştu.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DEVRAN ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!16 Ağustos 2019 Cuma 15:18
  • BAŞI BELAYA GİRDİ16 Ağustos 2019 Cuma 15:16
  • TAYYİP KİMİ GÖREVDEN ALDI?16 Ağustos 2019 Cuma 15:11
  • PAKİSTAN'DA PATLAMA!16 Ağustos 2019 Cuma 15:08
  • İNCE İLE DANS ETTİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI16 Ağustos 2019 Cuma 15:06
  • FİDAN WASHİNGTON'A BÜYÜKELÇİ Mİ OLUYOR?16 Ağustos 2019 Cuma 15:03
  • YİNE HABER OLDU16 Ağustos 2019 Cuma 14:58
  • BU KIZLAR NE YAPIYOR?16 Ağustos 2019 Cuma 14:44
  • CEMİL İPEKÇİ HADİSE'YE NEDEN TAKTI?16 Ağustos 2019 Cuma 14:39
  • 124 BİN SURİYELİ DAHA TÜRKİYE SINIRINDA16 Ağustos 2019 Cuma 14:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim