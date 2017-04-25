Devletin zirvesi AYM'nin kuruluş yıldönümünde buluştu

PERİNÇEK PROTOKOLDEKİ YERİNİ BEĞENMEDİ

ZÜHTÜ ARSLAN: "15 TEMMUZ SONRASI BAŞVURULAR..."

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,dedi. Arslan,diye konuştu.Anayasa Mahkemesinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Bakanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maliye Bakanı Naci Ağbal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelişi esnasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anayasa Mahkemesi ile ilgili tanıtım filmi izlendi.Meclis'teki 23 Nisan Özel oturumunda tansiyon yükselmişti. Bugünkü törende Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği, gülümsedikleri görüldü.Perinçek'in protokol yerini beğenmemesi nedeniyle program başlamadan salondan ayrıldığı öğrenildi.Zühtü Arslan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: