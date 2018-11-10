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Devletin zirvesi Anıtkabir'de

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Devletin zirvesi Anıtkabir'de
ULU Önder Atatürk, bugün ölümünün 80. yılında törenlerle anılıyor. Devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Anıtkabir’deydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da hayat durdu, sirenler çalmaya başladı. Anıtkabir'deki Türk Bayrağı da yarıya indirildi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve yazdığı mesajı paylaştı. Erdoğan şunları söyledi:

"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.

Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

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