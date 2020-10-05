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Devletin kendi elindeki altın stoklarından haberi yok mu?

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Devletin kendi elindeki altın stoklarından haberi yok mu?
Sayıştay 2019 raporunda, çeyreklik altın üretimi sürecinde gider ve maliyet işlemlerinin eksik yapıldığı vurgulandı:
 
 
Devletin kendi elindeki altın stoklarından haberi yok mu?

Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermayesi 2019 raporunda, üretimde kullanılan altın ve gümüş stoklarının gerçeğe uygun değeri yerine idare tarafından belirlenen takdiri bedel üzerinden kaydedildiğine dikkat çekildi:

Yıl sonundaki altın ve gümüş stoğu Borsa İstanbul verileri üzerinden sırasıyla 4 milyar 442 milyon 755 bin 733,49 TL ve 21 milyon 450 bin 378,52 TL değerinde iken, iz bedeli ile kayıt altına alınan tutar, altın için 3 milyon 77 bin 744 TL, gümüş için ise 187 bin 695,52 TL olarak görülmektedir.

Raporda, çeyreklik altın üretimi sürecinde gider ve maliyet işlemlerinin eksik yapıldığı vurgulandı: 

Satış işlemleri döner sermaye kasasındaki altınların satılması suretiyle yapılmıştır ancak muhasebeleştirme işlemi yapılırken toplam 709 bin 38,68 TL’lik altın satılmasına rağmen altınların izlendiği 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabından yalnızca 504,56 TL’lik çıkış yapılmış, karşılığında da maliyet hesabı olan 710 Hammadde Alımları Hesabına yine aynı tutarla kayıt yapılmıştır. Bu durum, döner sermaye kârının olması gerekenden çok yüksek gerçekleşmesine yol açmıştır.”

Sayıştay’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı raporunda da, tahsisli kullanılan taşınmazların bakanlık mali tablolarında yer almadığı, menkul varlıkların mali tablolarda gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmediği” gibi eleştiriler yer aldı.

 

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