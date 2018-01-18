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Devlet Hastanesinde Büyük Skandal!

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Devlet Hastanesinde Büyük Skandal!
İstanbul'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçtiği ancak adli makamlardan bunun saklandığı ortaya çıktı. Yurt genelinde infiale neden olan olay gözleri Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin Türkiye’nin kamuoyuna taşıdığı skandallar zinciri Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir personelin savcılığa ihbarıyla ortaya çıktı. 5 ay içinde, yaşları 18’den küçük 115 çocuğun hamile olduğu saptandı. Üstelik bu yalnızca bir hastanede; İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kayıtlara geçen rakam.
 
İHBARLA ORTAYA ÇIKTI
Hastanede görevli bir personel kayıtların polise bildirilmediğini fark etti, tutanak hazırladı, savcılığa bildirdi. Hastaneye 1 Ocak 2017- 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında gelen 115 çocuğun hamile olduğu tespit edildi. Çocukların 38’i 15 yaşından da küçük, 39’u Suriyeli. Yasalara göre çocuk gebeliklerin ilgili kurumlara bildirilmesi gerekiyor. Bildirmeyen yetkililerin cezai sorumluluğu var.
 
İddiaya göre durumu ortaya çıkaran personel hastaneye bildirdi ancak işlem yapılmadı, ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulundu. Ancak İstanbul Valiliği görevliler hakkında soruşturma izni vermedi, görevliler hakkında “görevi kötüye kullanma” suçunun oluşmadığı belirtildi. Konuyu savcılığa bildiren personel hakkında inceleme başlatıldı, görev yeri iki kez değiştirildi.
 
İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul İl Sağlık Müdürü konuyla ilgili inceleme başlattı. 115 hamile çocuğun yetkililere bildirilmemesinin sorumluları inceleme sonunda belli olacak.
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