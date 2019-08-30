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DEVLET ERKANI, BÜYÜK ZAFERİ ANITKABİR'DE KUTLADI!

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DEVLET ERKANI, BÜYÜK ZAFERİ ANITKABİR'DE KUTLADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Bugün Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tarihimizin altın halkalarından biri olan Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta Zat-ı Aliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi, milletimizin her bir ferdini minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen ve bize emanetiniz olan Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız. Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımızın dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun."

 

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