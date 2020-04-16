Devlet Desteği Hakkında Tüm Merak Edilenler

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 1000 TL'lik sosyal yardımda başvurular devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, nisan ayının başında 2.1 milyon haneye 1000 TL nakdi yardım yapılacağı açıklanmış ve ödemeler yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise 2,3 milyon vatandaşın daha bu yardımdan faydalanabileceği duyurulmuş ve toplamda 4,4 milyon aileye ulaşacağı açıklanmıştı. 1000 TL’lik sosyal yardımın 3. fazında başvuru yapmak gerekecek. E-Devlet sistemi üzerinden başvurular alınacak.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU OLACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk fazda olduğu gibi ikinci fazda da başvuru olmayacağını açıkladı. Ancak Bakan Selçuk, 3. Faz olarak da planlarının olduğunu ve 3. Faz başvurularını e-Devlet üzerinden alacaklarını belirtti. Ayrıca bakanlık, 3. Faz başvuru tarihleri hakkında açıklamada bulunmadı.

Devlet, karantina sürecinde ne gibi destek paketleri açıkladı? Sosyal yardımlar nasıl ulaştırılacak? İlgili resmi kurumların bu konuda yaptıkları çalışmalar nelerdir? İşte bu süreçte devletin izlediği sosyal ve ekonomik politikalara ilişkin merak edilen detaylar....

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamayla koronavirüs salgını sürecinde mağdur olan gelir düzeyi düşük vatandaşlara gelir sağlanması amacıyla tüm vatandaşların katılabileceği bir kampanya başlattıklarını ve yapılan bağışların toplumun bu süreçte zorda kalan kesimlerine devlet eliyle ulaştırılacağını belirtti. Erdoğan, 7 aylık maaşını da bu kampanyaya bağışladığını belirterek farklı kamu bankalarına ait hesap numaralarına ilişkin bilgi verdi.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI YARDIMLARI ULAŞTIRACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan ve 81 ilde, her ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları oluşturulan bütçede toplanan paraları bulundukları yerlerde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyip ulaştıracak.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı hakkında detaylar şu şekildedir:

Belirlenen kamu bankaları bireylere ve işverenlere 5000, 7500 ve 10.000 TL tutarlarında ilk 6 ay ödemesiz kredi verecek.

Halkbank,esnaflara "İşletme ve Finans Desteği" adı altında 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeye bölünmüş 25.000 TL tutarında destek sağlayacağını belirtti. Halkbank ayrıca sanatkar ve esnafların borcunu faizsiz olarak ve 3 ay süreyle erteleyeceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, firmalara istihdam azaltmamak koşuluyla 3 aylık dönem süresince personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verileceğini açıkladı.

Vakıfbank, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını; bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kısa Çalışma Ödeneği oluşturulacağını, faaliyetlerini azaltmak ya da durdurmak zorunda kalan işletmelere 3 ay süre zarfında maaş desteği verileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı en düşük emekli maaşının 1000 TL'den 1500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenlerin derse girmedikleri bu süre zarfında maaşlarının yatırılacağını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca tavandan yapılacak.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN SOSYAL YARDIM PARASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında yeni tip KOVİD-19'la mücadele sürecinde daha önceden de destek verdiği olduğu sosyal yardıma muhtaç ailelere 1000 lira yardım yapacak.

Pandemi sürecinde işini kaybeden ve geçim konusunda problem yaşayan aile bireyleri işten çıkarılma vb. belgelerini e-Devlet sistemi üzerinden yükleyerek destek programına başvuru yapabilecekler.

Ayrıca yine ihtiyaç sahibi vatandaşlar, e-Devlet kanalıyla İç İşleri Bakanlığı Açık Kapı Başvurusu sekmesi üzerinden Valilik Hizmetleri seçeneğini tıklayarak kendi durumlarını belirterek ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek yardım için başvuru yapabilecekler.

KIZILAY EYLEM PLANI HAZIRLADI

Kızılay afet ve salgın hastalıklar dönemi için temin ettiği gıda destek paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Ayrıca hijyen malzemelerinin bulunduğu 100 bin koliyi de yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli ailelere de 400 TL maddi yardımda bulunacak.