Devlet Bahçeli'den 'ordu Katar’a satılmıştır' diyen CHP'li Başaran'a sert tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satıldı" sözlerini Devlet Bahçeli, "Şerefsizlik, kepazelik" olarak değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Lideri'nin gündeminde CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın söylediği sözler vardı.

CHP'li vekil Başarır, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, "Öyle bir noktadayız ki; cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. 50 milyon dolara satılmış. Birileri mandacı oluyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, bu sözleri partisinin kürsüsünde sert tepki gösterip CHP'nin politikasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı;

CHP İLE SORUNUMUZ TÜRKİYE İLE SORUNU OLDUĞU İÇİN

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye cephe almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur. CHP’yle sorunumuz, Türkiye’yle sorunu olduğu içindir. Bizim CHP’yle sorunumuz sakat ve sancılı politikalarıyla ilgilidir. Geçen hafta CHP'ye oy vermeyen öğretmenlerimizi aşağılayan Kılıçdaroğlu'nu sorarım sizlere, neresi demokrattır?

ŞEREFSİZLİKTİR

Şiddet seli durmadan şiddet yangını söndürülmeden gözünü kan bürümüş psikopatlara set çekmeden, kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacak, gerçekler ve temenni yetersiz olacaktır.

Bir CHP milletvekilinin Türk ordusuna “satılmıştır” demesi, bize göre hesabı sorulması gereken bir şerefsizliktir, kepazeliktir. Türk Silahlı Kuvvetler’e zilletin lekesi sürülemez. Orduya satılmış demek uşaklığın bedelidir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir."