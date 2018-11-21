  • BIST 92.175
  • Altın 211,145
  • Dolar 5,3548
  • Euro 6,0959
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Devlet Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi?

»
Devlet Bahçeli Roma-Real Madrid maçına gidecek mi?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma tarafından Şampiyonlar Ligi G grubunda Real Madrid maçına davet edildi.

MHP Başkanı Devlet Bahçeli, Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edildi.

Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma’da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder’i desteklemek istediğini belirtti.

Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu’ndan flaş açıklamalar20 Kasım 2018 Salı 23:15
  • Erdoğan ve Bahçeli yarın buluşuyor20 Kasım 2018 Salı 23:09
  • AK Parti’de adaylar netleşti!20 Kasım 2018 Salı 23:06
  • Ankara için sürpriz isim!19 Kasım 2018 Pazartesi 10:30
  • AKP'nin İstanbul anketinden Kadir Topbaş çıktı19 Kasım 2018 Pazartesi 10:00
  • CHP hangi ilde hangi partiyle ittifak yapacak?17 Kasım 2018 Cumartesi 12:47
  • Muharrem İnce: Hiçbir yerde aday değilim16 Kasım 2018 Cuma 22:42
  • AK Parti belediye başkan adayları sil baştan16 Kasım 2018 Cuma 13:58
  • AB-Türkiye müzakereleri askıya alınacak mı?16 Kasım 2018 Cuma 13:47
  • CHP İYİ Parti ittifakı hangi belediyeleri kazanır?15 Kasım 2018 Perşembe 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim