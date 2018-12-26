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Devlet bahçeli metin akpınar'a seslendi

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Devlet bahçeli metin akpınar'a seslendi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Medya temsilcileri ile gündemi değerlendirdi. Son dönemde yaşanan olaylara de değinen bahçeli Metin akpınar hakkın da hakltan özür dilemeli şeklinde konuştu.

Bahçeli, CHP ile Hulusi Akar arasında yaşanan gerginliğe yönelik önemli açıklamalar yaptı. Hulusi Akar'a yapmış olduğu ziyareti hatırlatan Bahçeli "Hulusi Akar paşa Kuran'a bayrağa ve silaha sahip çıkmıştır. Eğer kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirseydi bugün burada olmazdık. CHP, siyaseten söylüyorum, çeki düzen vermelerinde fayda var. TBMM'de o hırçın, ne dediğini tekrarlayamayacak kadar cahilce konuşmalar CHP'ye bir şey kazandırmaz. Kazanan Hulusi Akar Paşa olmuştur. Kutluyorum kendisini" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Metin Akpınar’ın açıklamaları hakkında da “Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar. Konuşmaların içeriği hoş değil... Metin Akpınar'ın Halk TV'de 5 dakika konuşma yapmasını istiyorum. "Bu benim gafletin cehaletim milletimden özür diliyorum" demesi lazım. Bu sebepten dolayı ben çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

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