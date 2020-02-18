  • BIST 120.161
  • Altın 309,653
  • Dolar 6,0643
  • Euro 6,5611
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

DEVLET BAHÇELİ İYİ PARTİ İÇİN NE SÖYLEDİ

»
DEVLET BAHÇELİ İYİ PARTİ İÇİN NE SÖYLEDİ
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki istifalara "İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar." dedi

Devlet Bahçeli grup toplantısından sonra yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı.

Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'deki istifaları değerlendirmesi dikkat çekti. 

Toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şunları söyledi;

"Hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var. Bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var. Bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti, iyi günde olsunlar tahriklere kapılmasınlar."

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fetö'ye İmar Kıyağı17 Şubat 2020 Pazartesi 11:28
  • Hilmi Özkök: FETÖ’cüleri TSK’dan atmadık çünkü..15 Şubat 2020 Cumartesi 12:29
  • Cem Uzan'dan Tehditkar Paylaşım15 Şubat 2020 Cumartesi 12:12
  • Rysya Uyardı14 Şubat 2020 Cuma 16:49
  • Davutoğlu: Pelikancıların içinde kripto FETÖ'cüler var12 Şubat 2020 Çarşamba 16:27
  • ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT12 Şubat 2020 Çarşamba 12:14
  • Bedelini Çok Ağır Ödeyecekler11 Şubat 2020 Salı 16:14
  • MİKROFON DELİKANLILIĞINI ARTIK BIRAKIN, GEREĞİNİ YAPIN11 Şubat 2020 Salı 16:07
  • KAÇAK BÜFENİN SAHİBİ GAZETECİ ÇIKTI11 Şubat 2020 Salı 16:02
  • KILIÇDAROĞLU DEVLETİ FETÖYE TESLİM EDEN KİŞİYİ AÇIKLADI11 Şubat 2020 Salı 15:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim