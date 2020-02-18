DEVLET BAHÇELİ İYİ PARTİ İÇİN NE SÖYLEDİ

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'deki istifalara "İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar." dedi

Devlet Bahçeli grup toplantısından sonra yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı.

Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'deki istifaları değerlendirmesi dikkat çekti.

Toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli şunları söyledi;

"Hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var. Bir tarafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları var. Bir tarafta da partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti, iyi günde olsunlar tahriklere kapılmasınlar."