Devlet Bahçeli: "İdamı getirin"

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz hainlerinin idam edilmesi çağrısını yineledi: "Milliyetçi Hareket, idamın getirilmesine kayıtsız şartsız destek verecektir"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbecileri için idam çağrısında bulundu. Kalkışma gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'e giden ekibi yöneten hain (eski Tuğgeneral) Gökhan Şahin Sönmezateş'in mahkemedeki ifadelerini hatırlatan Bahçeli, “Davanın iki numaralı sanığının medyaya yansıyan ifadeleri ibret verici ve tüyler ürperticidir. Bu caninin, 'Hiçbir şeyden korkmuyorum, darbe yaptım, cezası idam bile olsa canım yanmaz' şeklindeki kokuşmuş sözleri en küçük pişmanlık emaresi taşımadığı gibi Türkiye'ye de meydan okumaktır. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir” dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

KAYITSIZ ŞARTSIZ

“Tekrar ediyorum, AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesinde samimiyse Milliyetçi Hareket'in sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir. FETÖ'nün PKK'dan, IŞİD'ten, YPG'den, DHKP-C'den eksiği yok, fazlası vardır. 15 Temmuz'un arkasındaki sis perdesi zamanla aralanacak, Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu, 15 Temmuz'un siyasi ayağı, ana kadro ve zirve isimleri mutlaka ortaya çıkacaktır.”

Boyunuzun ölçüsünü görelim

MHP'nin 16 Nisan kararının neden 'Evet' olduğunu sorgulayan kesimleri başta parti içi muhalefet olmak üzere topa tutan Bahçeli, şu cevabı verdi: “Niye 'evet' diyor muşuz? Ne yapacaktık? FETÖ'nün yanında mı duracaktık? 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyormuşuz. Niye çelişelim? PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir? Sizin bu kutlu davaya ne hayrınız geçti de aziz milletimizi 'hayır' demeye çağırıyorsunuz? Kurmak için uygun zaman kolladığınız partinizle karşımıza çıkın da hepinizin boy ölçüsünü görelim.”