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DEVLET BAHÇELİ GÜNLER SONRA PARTİ GENEL MERKEZİNDE!

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DEVLET BAHÇELİ GÜNLER SONRA PARTİ GENEL MERKEZİNDE!
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi olan MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin genel merkezine geldi. 21 gün sonra makamına gelen Bahçeli büyük bir coşkuyla karşılandı.

Ankara’da üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezinde mesaisine başladı.

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23 Eylül’den bu yana üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin genel merkezine geldi. Bahçeli’yi bina girişinde çok sayıda partili karşıladı. Parti genel merkezinin önünde dev Türk bayrağı açan ülkücüler, ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ şeklinde slogan attı. Binaya girdikten sonra içerideki balkondan partilileri selamlayan Bahçeli, daha sonra alkışlar eşliğinde makam odasına geçti.

Bahçeli, geçen 23 Eylül’de rahatsızlığı nedeniyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ne başvurmuş, aynı gün taburcu edildikten sonrası tedavisi devam etmişti.

Makamına çıkmadan önce gazetecilerin görüntülediği Bahçeli ve beraberindekiler ‘bozkurt' işareti yaptı. Bahçeli’nin sakal bıraktığı görüldü.

SEMİH YALÇIN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da MHP'nin diğer siyasi muarızları ve rakipleri de algı operasyonlarıyla Sayın Genel Başkanımız ve partimiz aleyhinde kamuoyunda soru işaretleri bırakmaya çalışan sırtlanlara iğrenç bir çıkarcılıkla malzeme vermekte, rezil dedikodulardan yararlanmayı kâr bellemektedir. Politika kulvarına ve medyaya FETÖ militanları tarafından serpilmiş entrika yemlerinin ardından giden bilumum MHP muarızı sırtlanlara; üzülecekleri, kahrolacakları bir haber vermek istiyoruz: Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlanmış ve an itibarıyla Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır.” Dedi

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