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DEVLET BAHÇELİ, CUMHUR İTTİFAKINI BÜYÜTMEK Mİ İSTİYOR?

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DEVLET BAHÇELİ, CUMHUR İTTİFAKINI BÜYÜTMEK Mİ İSTİYOR?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yönelik ikinci kez çağrı yapması kulisler hareketlendirmesinin ardından, Cumhur İttifakı'nı genişletmek istediği sorusu yeniden gündeme geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP içinde yeni parti tartışmaları devam ederken, geçen haftalarda da İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesinde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İYİ Partililere yönelik “yuvaya dönün” çağrısı gelmişti. Bahçeli, İYİ Parti’nin kurultayı sonrasında, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında da bu çağrısını yinelemişti. Bahçeli’nin bu çağrısının perde gerisinde, "partisini 2023’e hazırlamak” olduğu belirtiliyor. Çağrının “salt MHP’ye dönük olmadığı” ifade edilirken, asıl amacın “partisine bir şekilde kırgın ve küskün olan ülkücüleri yeniden MHP çatısı altında toplayarak, Cumhur İttifakı’nın çatısını genişletmek olduğu" ifade ediliyor.

 

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