Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaşan 9 takım!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında BATE, Astana, Karabağ, Malmö, Kızılyıldız, PAOK, Vidi, Ajax ve Celtic takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Midtjylland (Danimarka) - Astana (Kazakistan): 1-2, 0-0
Malmö (İsveç) - Cluj (Romanya): 1-0, 1-1
Basel (İsviçre) - PAOK (Yunanistan): 1-2, 0-3
Suduva (Litvanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-3, 0-2
Helsinki (Finlandiya) - BATE (Belarus): 0-0, 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Kukesi (Arnavutluk): 0-0, 3-0
Vidi (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 1-0
Sturm Graz (Avusturya) - Ajax (Hollanda): 0-2, 1-3
Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 1-3, 0-0