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Dev şirketin satışında sona gelindi!

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Dev şirketin satışında sona gelindi!
Japon Toshiba'nın yılan hikayesine dönen çip bölümünün satışında sona gelindi. Reuters haberine göre Japon devlet destekli yatırımcılar, Bain Capital ve Güney Koreli Hynix konsorsiyumu 22.3 milyar dolara işi bitirmek üzere...

Japonya devlet destekli yatırımcılar, ABD merkezli küresel yatırım ortaklığı firması Bain Capitalve Güney Koreli SK Hynix'in de bulunduğu konsorsiyum, Toshiba'nın çip bölümü için yaptığı teklifi arttırdı.

Reuters haberine göre 18 milyar dolar civarında olan önceki teklif 22.3 milyar dolar olarak güncellendi. Fonun içerisindeki Bain ve Hynix payının 5.25 milyar dolar, Apple'ın da 3 milyar dolar finansman sağladığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre yönetim kurulunda oy hakkı dağılımı yüzde 49.9 Bain, yüzde 40 Toshiba ve yüzde 10.1 diğer Japon firmaları olarak iddia edildi. Çarşamba günü teklifle ilgili yönetim kurulunun kararı vereceği belirtiliyor.

Bain ve Hynix'in yanı sıra Toshiba da gizli sürdürüldüğü belirtilen pazarlıkla ilgili yorum yapmazken, Reuters kaynakları teklifteki artışın satın almadaki en istekli taraflardan biri olan sabit DİSK üreticisi Western Digital'in görüşmelerde ilerleme kaydetmesine bağladı.

Bunun yanı sıra, Toshiba'nın da satışın Amerikalı Western Digital'e gerçekleşmesi durumunda karşılaşabileceği antiröst incelemesinden çekindiği belirtiliyor. 

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyordu.

Toshiba dünyanın ikinci büyük NAND hafıza çipi üreticisi olan biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.

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