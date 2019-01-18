Dev proje ne zaman faaliyete geçecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım 1915 Çanakkale Köprüsü’nün planlandığı tarihten daha önce tamamlanacağını ve 18 Mart 2022’de ulaşıma açılacağını söyledi.

Binali Yıldırım, “Bu büyük bir müjde büyük bir haber. Çanakkalemiz için ülkemiz için” dedi. Çanakkale köprüsünün daha önce 2023'te açılacağı duyurulmuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni"ne katıldı.

Yıldırım şunları söyledi:Köprü yaklaşık 20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden nereye geldi."

Dünyaya, dosta düşmana mesaj veriyoruz. 'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi içinde olduğunu herkese gösteriyor.