Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Askeri Elokronik Sanayi Genel Müdürlüğü'ne (ASELSAN) yapılan operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bylock programı kullandığı tespit edildi.
- BIST 88.787
- Altın 145,692
- Dolar 3,7584
- Euro 3,9595
- İstanbul 9 °C
- Ankara 7 °C
- Burak Özçivit: Öyle bir şey yok
- Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu
- Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu
- 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti: "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum"
- YPG’nin Münbiç’ten çekilmesi Türkiye için kırmızı çizgidir
- Bankalara fazla ödediğiniz paraları geri alacaksınız
- Karnı burnunda şarkıcı Ciara çıplak poz verdi
- Pegasus, İzAir`in tamamına sahip oluyor!
- Dev kuruma FETÖ operasyonu
- Aleyna Tilki, Hülya Avşar'ı böyle bağırttı!
- Kedicikten mesaj var
- Orka Holding Kadınlar Gününü böyle kutladı!
- Devlet Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
- Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
- Cezaevi firarisi kazada hayatını kaybetti
Dev kuruma FETÖ operasyonu
Ankara'dan bir son dakika haberi... Sabah saatlerinde ASELSAN'a yapılan operayonda 84 şüpheli gözaltına alındı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulunduŞırnak’ın Silopi ilçesi Barbaros Mahallesinde bir evin bodrum katında PKK/KCK Terör Örgütün mühimmat deposu bulundu.
Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulunduBern Büyükelçiliği eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz ve bazı diplomatların İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.
2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti: "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum"Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açılan davada bir numaralı sanık olarak yargılanmasına başlanan 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum" diyerek sözlerine başladı.
YPG’nin Münbiç’ten çekilmesi Türkiye için kırmızı çizgidir'Şu anda tecilli ve bakaya 3 milyon 250 bin kişi var' diyen Bakan Işık, bedelli askerlikle ilgili bir çalışma olmadığını dile getirdi.
Bankalara fazla ödediğiniz paraları geri alacaksınızBankaların ortak faiz belirlemesi nedeniyle zarara uğrayanlar, fazla ödedikleri paraları misliyle geri alıyor. İ
VİDEO GALERİ
- 11:20 - Burak Özçivit: Öyle bir şey yok
- 11:19 - Şırnak’ta PKK’nın mühimmat deposu bulundu
- 11:17 - Türk diplomatlar İsviçre’ye iltica talebinde bulundu
- 11:17 - 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti: "Darbe planını ve icra edenleri lanetliyorum"
- 11:14 - YPG’nin Münbiç’ten çekilmesi Türkiye için kırmızı çizgidir
- 11:12 - Bankalara fazla ödediğiniz paraları geri alacaksınız
- 11:08 - Karnı burnunda şarkıcı Ciara çıplak poz verdi
- 11:05 - Pegasus, İzAir`in tamamına sahip oluyor!
- 11:05 - Dev kuruma FETÖ operasyonu
- 10:55 - Aleyna Tilki, Hülya Avşar'ı böyle bağırttı!
- 18:52 - Kedicikten mesaj var
- 18:46 - Orka Holding Kadınlar Gününü böyle kutladı!
- 12:11 - Devlet Bahçeli, kendi resminin olduğu yüzük taktı
- 12:07 - Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler
- 12:06 - Cezaevi firarisi kazada hayatını kaybetti
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim