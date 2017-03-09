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Dev kuruma FETÖ operasyonu

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Dev kuruma FETÖ operasyonu
Ankara'dan bir son dakika haberi... Sabah saatlerinde ASELSAN'a yapılan operayonda 84 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Askeri Elokronik Sanayi Genel Müdürlüğü'ne (ASELSAN) yapılan operasyonlarda 84 şüpheli gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüphelilerin Bylock programı kullandığı tespit edildi.

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