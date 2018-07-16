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Dev gömlekçi gözaltına alındı

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Dev gömlekçi gözaltına alındı
Adnan Oktar Grubu'na yönelik geçen hafta başlatılan soruşturmada, tekstil sektörünün önemli firmalarından biri olan İstanbul Gömlekleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü de gözaltında alındı.

Adnan Oktar Grubu’na yönelik soruşturmada 86 şirket için de el koyma kararı verilmişti. MASAK raporu sonrası el konulan şirketlerden ikisi de İstanbul Gömlekleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Mehmet Alp Ünlü Giovanni Pico Della unvanlı şirketler oldu.

Anılan şirketlerden İstanbul Gömlekleri AŞ’nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü gözaltına alındı.

Temeli 1956 yılında atılan İstanbul Gömlekleri AŞ, Türkiye tekstil sektörünün kalbi konumunda olan Fatih Yeşildirek’de bulunuyor.

Kumaşçılık ile faaliyetlerine başlayan firma daha sonra İstanbul Gömlekleri markası ise yurt içinde yönelik üretim yaptı. Şirket 1999'dan beri de Giovanni Pico Della markası ile de başta Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Dubai olmak üzere bir çok ülkeye ihracat yapıyor.

GÜRÜN HAN'DA BAŞLADI

1956 yılında Sultanhamam'daki tarihi Gürün Han'da faaliyete başlayan firmanın Bağcılar'da fabrikası bulunuyor. Şirketin yönetiminde Ünlü Ailesi'nin yanı sıra başka bir ailenin daha olduğu anlaşıldı. MASAK kararı ile el konulan Mehmet Alp Ünlü Giovanni Pico Della unvanlı şirketin ise geçen yıl kurulduğu anlaşıldı. 

 

 

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