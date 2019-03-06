Dev anket 5 şehir için sonuçları açıkladı

24 Haziran seçimlerini bilen ORC Araştırma Şirketi, İstanbul, Adana, İzmir, Eskişehir ve Antalya gibi 5 kritik büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

24 Haziran seçimlerini en az hata payı ile bilen ORC Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul, Adana, İzmir, Eskişehir ve Antalya illerini kapsayan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

İSTANBUL'DA FARK 4 PUAN

Seçimde sonucu en çok merak edilen kentlerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. Yapılan araştırmaya göre; Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da, aradaki fark 4 puan. Ankete katılanların yüzde 50,9'u tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanırken, Ekrem İmamoğlu'nu tercih edenlerin sayısı yüzde 46,6 olarak belirlendi.

İZMİR'DE TUNÇ SOYER İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan illerin başında gelen İzmir'de CHP'nin Adayı Tunç Soyer, AK Parti'nin Adayı Nihat Zeybekçi'nin 13 puan önünde yer alıyor.

ESKİŞEHİR BIÇAK SIRTI

Yaptığı çalışmalarda Türkiye'de birçok kesim tarafından takdir edilen Yılmaz Büyükerşen'in işi bu seçimlerde biraz daha zor gibi... Eskişehir'de yapılan araştırmaya katılanların yüzde 49,6'lık kesimi "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna Yılmaz Büyükerşen yanıtını verirken, AK Parti'nin Adayı Burhan Sakallı'yı tercih edeceklerin oranı yüzde 48,5 oldu.

ANTALYA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Bir dönem CHP'nin kalesi olarak gösterilen, ancak 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı Antalya'da da yarış kıran kırana devam ediyor.

ADANA'DA MHP ADAYI FARK ATTI

2014 yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 33'lük oy oranıyla ipi göğüslediği Adana'da MHP Adayı Hüseyin Sözlü, ipi göğüsleyecek gibi...