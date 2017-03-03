  • BIST 89.729
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,7219
  • Euro 3,9220
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Derya Uluğ ve Berkay geçmişte evlilikten dönmüş!

»
Derya Uluğ ve Berkay geçmişte evlilikten dönmüş!
İsimlerinin yan yana gelmesini dahi istemeyen Berkay’la Derya Uluğ’un düşmanlık sebebi belli oldu. İki popçu, yıllar önce İzmir’de evlilikten dönmüş….

Şimdilerin kanlı bıçaklı iki ismi Derya Uluğ ile Berkay hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Ünlü popçu, geçtiğimiz yaz Uluğ'un Kuşadası Jade Beach ve Çeşme Tren Beach'te sahne alacağını öğrenince mekan sahiplerine "Çıkarmayın şu kızı" diye kulis yapmıştı.

Bunun üzerine de Berkay'ın kariyerine engel olduğunu söyleyen Uluğ, meğer popçuyla yıllar önce aşk yaşamış. Önceki gün 'Bir De Bizden Dinleyin' programında ortaya atılan bu iddia; iki ünlü şarkıcının neden birbirine düşman olduğunu açıklıyor.

ÜNLÜ OLUNCA DERYA'YI SİLDİ!

İddiaya göre Berkay, müzik piyasasına ilk adım attığı yıllar olan 2012'de Derya Uluğ ile İzmir'de büyük aşk yaşadı. İkili, evlilik planları yaparken Berkay, ünlü olduktan sonra güzel popçuyu aldatmaya ve aramamaya başladı. Bu durumu kendine yediremeyen Uluğ ise hırs yaparak İstanbul'a geldi ve şimdilerdeki şöhretine kavuştu.

Berkay ise yaşanan bu eski olaylar yüzünden Derya'nın kariyerini engellemek için kırk takla atmaya başladı!..

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekin Mert Daymaz: "Hande'ye o geceyi açıkladım"03 Mart 2017 Cuma 12:32
  • Ebru Yaşar hamilelik kilolarını attı03 Mart 2017 Cuma 12:26
  • Perihan Savaş'tan konuşulacak İbrahim Tatlıses açıklaması!03 Mart 2017 Cuma 12:14
  • Ezgi Avcı: "3.5 ay regl olamadım"03 Mart 2017 Cuma 12:07
  • Aylin Coşkun hakareti affetmedi!03 Mart 2017 Cuma 11:57
  • “İstanbullu Gelin” bugün Başlıyor!!!02 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • Başak Dizer'in 21 yıl önceki fotoğrafı02 Mart 2017 Perşembe 16:04
  • Gupse Özay'ın ailesi Barış Arduç'u çok sevdi02 Mart 2017 Perşembe 16:02
  • Yeni kadroya bir oyuncu daha!02 Mart 2017 Perşembe 15:59
  • Çağatay Ulusoy'u Bensu Soral ele verdi!02 Mart 2017 Perşembe 15:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim