DERYA ULUĞ, SAHNEDE SEYİRCİLERDEN TEPKİ GÖRDÜ!

Şarkıcı Derya Uluğ önceki gün Küçükçekmece'de sahne aldı. Sahneye 1 buçuk saat rötar yaparak çıkan şarkıcı seyircilerden büyük tepki topladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Beş yıl aradan sonra Küçükçekmeceliler yeniden Göl Şenliği'nde buluştu. 7'den 70'e herkese hitap eden Göl Şenliği'nde şarkıcı Derya Uluğ sahne aldı.

Sahneye yaklaşık olarak 1 buçuk saat geç çıkan şarkıcı kendisini dinlemeye gelen vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı. Konser alanına akın eden bazı vatandaşlar Derya Uluğ’un yaptığı bu davranışı saygısızca bulduklarını belirterek konser alanını terk etti. Hayranları, sahneye geç çıkan Derya Uluğ'a sosyal medyadan da tepki gösterdi.