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Derya Şensoy, hakkında çıkan iddialara isyan etti.

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Derya Şensoy, hakkında çıkan iddialara isyan etti.
Sarp Levendoğlu-Birce Akalay çiftinin evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Derya Şensoy'dan açıklama geldi.

Şensoy bugüne kadar sustuğunu belirterek şunları söyledi:
"Birkaç gündür yapacağım herhangi bir yorumun sevdiklerime zarar vermesinden çekindiğim için susuyorum. Fakat bu sabahki 'takvim operasyonu' iftirası bardağı taşıran son damla oldu.
Sevgi ve saygı çerçevesinde biten her şeyiyle güzel hatırlayacağım ilişkimin ardından konuyla ilişkisi olmayan kişilerin yalan haberlerle yıpratılıp, üzülmesine izin veremem. Beni ve sevdiklerimi yıpratmak için uydurulan bu hikayeyle ilgili gerekenin yapılacağını bildirmek isterim"
Derya Şensoy'un eski aşkı Seçkin Özdemir’in kendisini Nilay Deniz’le aldattığı dedikodusunu yayıp ‘mağdur kadın’ı oynadığı iddia edilmişti.

 

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