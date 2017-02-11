Derya sana ne oldu?

Bu yıl 11’nci kez moda severler ve ünlü markaları bir araya getiren IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda gelinlik firması Seyranlı Bindallı & Kaftan, 2017 kreasyonunu önceki gün gerçekleşen defileyle tanıttı.

İzmir Fuar’ında gerçekleşen defilede birbirinden farklı Osmanlı motifli kaftanlar, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Yabancı-yerli mankenlerin podyuma çıktığı defilede bayan ve bay kaftanları hazırlayan genç tasarımcı Burcu Şıhyusufoğlu, finalde mankenlerle birlikte podyuma çıktı. Defile sonrası 'Okyanus' şarkısıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Derya Uluğ mini bir konser verdi. İzmirli olarak Fuar’da bulunmak kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Uluğ’un kıyefeti dikkati çekti. Ön taraf kapalı arka sırt açık kıyafetle podyuma çıkan Uluğ, söylediği şarkılarla sevenlerini coşturdu. Derya Uluğ, mini konserinden sonra firmanın standına geçerek sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.