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Dernek başkanını ağaca bağlayıp işkence yaptılar

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Dernek başkanını ağaca bağlayıp işkence yaptılar
CUMHURİYET Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderildi.

Olay öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kale ve kızı Akınal'ın beraber işlettiği danışmanlık firmasına gelen 1'i kadın 4 kişi, işyerinin camlarını kırarak içeriyi dağıttı. Şüpheliler daha sonra tartakladıkları Sevilay Çete Kale'yi plakası öğrenilemeyen otomobile bindirdi. Bu sırada Kale'yi kurtaramaya çalışan eşi Uğur Kale ve kızı Duygu Bilir Kale Akınal ise şüpheliler tarafından başlarından kesici aletle yaralandı.

Şüpheliler Kale'yi otomobille kaçırırken, görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur Kale'yi ve kızı Akınal'ı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılar acil serviste yapılan müdahalesinin ardından taburcu edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler işyerinde yaptığı incelemenin ardından Sevilay Çete Kale'yi kaçıran saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

TAKSİYLE HASTANEYE GÖNDERİLDİ

Sevilay Çete Kale, olaydan yaklaşık 2 saat sonra ise, bir taksiyle dövülmüş halde Şehitkamil Devlet Hastanesine gönderildi. Şüphelilerin Kale'yi boş bir arazide dakikalarca dövdükten sonra, yoldan çevirdikleri taksiyle hastaneye gönderdikleri belirtildi. Kale'nin acil serviste yapılan ilk kontrollerinde vücudunda çok sayıda ezik ve darp izi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından polis, Kale, eşi ve kızının verdiği ifade doğrultusunda şüphelileri tespit etti. Polis yaptığı operasyonla isimleri açıklanmayan 1'i kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın Sevilay Çete Kale'nin oğlu Kılıç Kale ile eski iş ortağı Ali K. arasındaki alacak meselesi yüzünden meydana geldiği ileri sürüldü.

AĞACA BAĞLAYIP İŞKENCE ETMİŞLER

Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2'nci Başkanı Sevilay Çete Kale, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılıp dövüldükten sonra taksiyle hastaneye gönderilmesi ile ilgili olarak Kale'nin avukatı Nesrin Tuncel açıklama yaptı.

Tuncel, olayın alacak meselesinin dışında bir nedenle gerçekleştiğini anlatarak müvekkilinin ağaca bağlanarak saatlerce dövüldüğünü söyledi. Kale'nin yardıma muhtaç bir kadına yardım ettiği için böyle bir şiddete maruz kaldığını ifade eden Tuncel, şunları söyledi:

"Müvekkilim Sevilay Çete Kale'nin oğlu Kılıç Kale'ye ait olan şirkette çalışan Ali Kocatürk, işyerindeki uyumsuz davranışları nedeniyle bir süre önce işten çıkarılmıştır. Devamında bu şahıs eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için Sevilay hanım girişimi ile evden uzaklaştırılmıştır. Ali Kocatürk, bunu sindiremeyerek günler öncesinden müvekkilimi mesaj ve telefon yoluyla tehdit etmiştir. Bu gün de şüpheli, babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi ile bu saldırıyı gerçekleştirerek Sevilay hanımı kaçırmıştır. Sevilay hanımı ormanlık bir arazide ağaca bağlayan bu ailenin mensupları müvekkilimi saatlerce İngiliz anahtarı ile darp ederek kolunu kırmış, yüzünü ise tanınmayacak hale getirmiştir. Sevilay hanım şu anda kolundaki kırıklar nedeniyle ameliyata alındı. Bizde hem bir kadın hakları savunucusuna bundan da ötesinde bir kadına bu denli şiddet uygulayan kişilerden şikayetçi olduk. Şikayetimizin sonuna kadar arkasında olacağız."

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