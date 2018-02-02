Derici'nin Olaylı Gecesi!

İrem Derici, geçen akşam Cihangir’de objektiflere yansıdı.

Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcının koluna Ferhan Şensoy ve bir kadın arkadaşı girdi. Arkadaşları Derici’yi ayakta tutmakta oldukça zorlandı. Kaldırımdan yürüdüğü sırada dengesini kaybeden şarkıcı, düşme tehlikesi atlattı ve zorlukla ayakta kalabildi. Derici, arkadaşlarının kollarından tutması ile başını duvara vurmaktan son anda kurtuldu.