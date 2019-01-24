"Derhal ülkeyi terk edin"

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, devlet başkanlığı yemini ederek ülkenin "geçici devlet başkanlığı" görevini üstlendiğini açıklandı.

Bunun ardından ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurdu. Trump'ın bu hamlesine karşı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi. Ayrıca Maduro; halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.” açıklamasında bulundu

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Guaidio, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

Halka kendisini destekleme çağrısı yapan Guaido, "Biliyoruz ki bu tek kişilik bir iş değil ve sonuçları olacak. Bu büyük ulusal güç ve umut hareketinin önüne geçilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Guaido, hükümet karşıtı gösterilerin devam edeceğine dikkati çekerek, "Yorulacak mıyız? Hayır. Demokrasiye, özgürlüğe, tekrar suya, doğal gaza ulaşıncaya kadar ekmek her Venezuelalının masasına ulaşana kadar direneceğiz." diye konuştu.

MADURO 72 SAAT VERDİ!

Buna karşılık Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.

Başkent Caracas'ta, hükümet karşıtı gösteriler sırasında Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanı" olarak yemin etmesinin ardından Devlet Başkanı Maduro Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de halka hitap etti.

Maduro, Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine cevaben, "Bu başkanlık sarayına halkın oylarıyla geleli 20 yıl oldu. Biz, devlet başkanını seçen halkın oylarıyla burada olduk ve olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla devlet başkanını yalnızca halk seçip halk geri alabilir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD'yi sert dille eleştiren Maduro, "Latin Amerika ve Karayip bölgesini ülkesinin 'arka bahçesi' haline getirmeye çalışan emperyalist ABD'nin müdahaleci politikalarına şahit olduk. ABD müdahalelerini artık istemiyoruz. Venezuela halkı darbeciliğe, müdahaleciliğe ve emperyalizme hayır diyor." şeklinde konuştu.

Maduro, ABD'nin Venezuela'da darbe planı kurduğuna dikkati çekerek "Emperyalist ABD hükümeti, askeri darbeye teşebbüs ederek kendisine Venezuela'da kukla hükümet getirmek için bir operasyon düzenledi. Venezuela'ya yasa dışı yollardan devlet başkanı atamaya kalkıştı. Şimdi size soruyorum, Venezuela'da devlet başkanını kim seçiyor? Önüne gelen devlet başkanlığı yemini mi ediyor yoksa Venezuela halkı mı devlet başkanını seçiyor?" diye konuştu.

"EMPERYALİST ABD HÜKÜMETİYLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİK"

Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, muhalefete olan desteğine ilişkin şunları kaydetti:

"ABD Başkan Yardımcısı Pence bir emir verdi ama başarısız oldular. Bu yüzden hür Venezuela halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD'nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum. Bütün Venezuela halkını bu hür ve gerekli kararı desteklemeye çağırıyorum. Venezuela halkı olarak bu topraklara saygı duyulmasını sağlamalıyız. Ne darbecilik ne de müdahalecilik... Venezuela barış, demokrasi ve bayındırlık istiyor. Venezuela'da iç karışıklığa ve şiddete yol açmak istemek ABD hükümetinin yaptığı oldukça büyük bir sorumsuzluktur."

Venezuela halkını aktif bir şekilde barış, refah ve dirlik hakkını korumaya çağıran Maduro, "Darbeciliğe, şiddete hayır diyoruz. Venezuela'nın meseleleri ancak Venezuela'nın kendi halkını ilgilendirir. Hiç kimse ülkemizin iç meselelerine karışmamalıdır." dedi.

Konuşmasında egemenlik vurgusu yapan Maduro, "Tarihi bir savaş içerisindeyiz, kimse gardını indirmesin. Biz, vatanımızın, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin var olma hakkını savunmaktayız. Benim başkanlığımdaki hükümet de ülkenin egemenliğini savunacaktır. Venezuela'yı Washington'dan yönetmek istiyorlar. Sizler kukla bir hükümet istiyor musunuz?" diye konuştu.

"ABD'YE GÜVENMEYİN ONLARIN DOSTLARI YOK, ÇIKARLARI VAR"

Venezuela'nın özgür, bağımsız ve egemen bir şekilde kendi kendini yönetmeye hakkı olduğunu vurgulayan Maduro, "Venezuela'nın ulusal çıkarlarını korumaya hakkı vardır. ABD'ye güvenmeyin, onların dostları yok, kimseye sadakatleri yok, çıkarları var. Venezuela'nın petrolüne ve zenginliklerine karşı açılmış pençeleri var." ifadesini kullandı.

ABD'nin ülkesinin zenginliklerini sömürmek istediğini belirten Maduro, "Biz ABD'ye diyoruz ki; bu petrol ve bu zenginlikler sizin değildir. Bunlar egemen Venezuela halkına aittir. Şimdi ve gelecekte de öyle olmaya devam edecektir." dedi.

Maduro, orduya sadakat çağrısında bulunarak "Burada her türlü komplo ve darbe girişimi karşısında halkın iradesi, ulusal egemenlik ve Venezuela Cumhuriyeti Anayasası galip gelecek. Hem ekonomik savaşa karşı hem de halkına daha iyi hizmet eden bir hükümet için güçlü olmamız gerekiyor. Ben Bolivarcı silahlı kuvvetlerinden en yüksek sadakati ve birlik olmayı talep ediyorum. Bu şeklide galip geleceğiz." diye konuştu.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello'nun halkı sokak nöbetlerine çağırmasına ilişkin Maduro, "Halkın bir eliyle çalışarak diğer eliyle de ülkesinde barışı desteklemesi için bugünden itibaren darbeye karşı kalıcı sokak nöbetleri tutmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenliyor.

Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.

MADURO: ERDOĞAN BENİ ARADI

Öte yandan Maduro; halka yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.” açıklamasında bulundu.

Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerinin düzenlediği gösteriler devam ediyor.