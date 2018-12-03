Deren Talu'ya mahkemeden ret!

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili üç sosyal medya kullanıcısından korunmak için mahkemeye başvurdu.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyada Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili üç sosyal medya kullanıcısından korunmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Deren Talu’nun korunma talebini reddetti

Zeynep Yılmaz ile evliyken tanıştığı Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başlayan ve bu ilişkiden de Melisa adında bir kız çocuğu bulunan Acun Ilıcalı evliliğini bitirmişti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın evliliğinin neden bittiği ise merak konusu olmuştu.

İkilinin ayrılıklarıyla ilgili sosyal medyada birçok iddia ortaya çıkmıştı. Bu iddialardan biri; Acun Ilıcalı'nın Defne Samyeli'nin kızı Deren ile yakınlaştığı, hatta Deren'e Londra'dan ev bile aldığıydı.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, sosyal medyada Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili üç sosyal medya kullanıcısından korunmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne verdiği dilekçede aşk iddialarının asılsız olduğunu belirten Talu, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü.

Mahkeme, Deren Talu’nun korunma talebini reddetti.