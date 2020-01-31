Deren Talu'dan Olay Açıklama

Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin ile verdiği pozların sosyal medyada eleştirilmesi üzerine konuşan Deren, durumu şöyle açıkladı: "Sosyal medyada iddia edildiği gibi aramızda bir yarış yok. O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor."

Öte yandan annesine çok özendiğini söyleyen 23 yaşındaki Talu, "Annem çok güzel ve genç. İnşallah genetik olarak ona çekmişimdir" dedi.

"Bazen annem ve kardeşimle davete katıldığımızda kıyafet seçimlerimiz çok iddialı geliyor olabiliriz" diyen Talu, bu durumu şöyle açıkladı: "Ne giyeceğimize birlikte karar veriyoruz. Ben etek giyersem, Derin pantolon, annem de başka bir şey tercih ediyor. Kötü yorumlar geldiğinde de takılmamaya çalışıyorum."

Hakkında çıkan estetik iddialarına da yanıt veren Talu, "23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum" dedi. Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu dikkat ettiği şeyleri, "Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" şeklinde sıraladı.