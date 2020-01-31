  • BIST 119.483
  • Altın 303,906
  • Dolar 5,9795
  • Euro 6,6073
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Deren Talu'dan Olay Açıklama

»
Deren Talu'dan Olay Açıklama
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu katıldığı Youtube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Talu "Sevişme sahnelerine karşıyım" dedi.

Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin ile verdiği pozların sosyal medyada eleştirilmesi üzerine konuşan Deren, durumu şöyle açıkladı: "Sosyal medyada iddia edildiği gibi aramızda bir yarış yok. O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor." 

Öte yandan annesine çok özendiğini söyleyen 23 yaşındaki Talu, "Annem çok güzel ve genç. İnşallah genetik olarak ona çekmişimdir" dedi.

"Bazen annem ve kardeşimle davete katıldığımızda kıyafet seçimlerimiz çok iddialı geliyor olabiliriz" diyen Talu, bu durumu şöyle açıkladı: "Ne giyeceğimize birlikte karar veriyoruz. Ben etek giyersem, Derin pantolon, annem de başka bir şey tercih ediyor. Kötü yorumlar geldiğinde de takılmamaya çalışıyorum."

Hakkında çıkan estetik iddialarına da yanıt veren Talu, "23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum" dedi. Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu dikkat ettiği şeyleri, "Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" şeklinde sıraladı.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Defileden Defileye Koşuyor.29 Ocak 2020 Çarşamba 15:08
  • Aşka Vaktim Yok29 Ocak 2020 Çarşamba 14:25
  • Nilüfer Hala Gözetimde Tutuluyor29 Ocak 2020 Çarşamba 14:18
  • DJ AYÇA KUMSAL ESKİ SEVGİLİ DEHŞETİ!29 Ocak 2020 Çarşamba 11:56
  • şevket Çoruh'a da Soruşturma Açıldı28 Ocak 2020 Salı 11:23
  • Ünlü Sanatçıdan Duygusal Paylaşım27 Ocak 2020 Pazartesi 11:40
  • Savcılık Berna Laçin İçin Harekete Geçti27 Ocak 2020 Pazartesi 11:32
  • Sıla'ya Sert Tepki27 Ocak 2020 Pazartesi 11:29
  • Doruk Doğrusöz'den ilginç itiraf: Tuvalete gidince Sevda kocacım özledim diye mesaj atıyor24 Ocak 2020 Cuma 18:25
  • Banu Alkan Kime Meydan Okudu?24 Ocak 2020 Cuma 18:03
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim