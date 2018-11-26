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Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması!

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Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması!
Eski manken ve sunucu Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı ile ilgili kendisine yönelik haberlere tepki gösterdi.

Deren Talu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra’ya en on 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir!!! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz.”

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı’nın boşanacağı iddiaları gündeme geldiği sırada sosyal medyada ünlü yapımcı ile Deren Talu arasında bir ilişki olduğu iddia edilmişti. İlerleyen saatlerde de Ilıcalı ve Subaşı çifti tek celsede boşanmıştı.

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