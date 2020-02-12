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DEREN TALU VE KERİM SABANCI NEDEN TARTIŞTI

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DEREN TALU VE KERİM SABANCI NEDEN TARTIŞTI
Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı yakışıklı iş insanı ile sorunlar yaşadığı konuşuluyor.
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Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı sonrası yeniden magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, yaklaşık iki aydır Arzu-Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı ile aşk yaşıyordu.

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Deren Talu ile Kerim Sabancı'nın, 20 gün önce tartışıp ayrıldığı, daha sonra aralarındaki buzları erittiği iddia edildi.

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Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; geçtiğimiz hafta yeniden barışan ikili, 'uzak mesafe' nedeniyle ayrılık kararı aldı.

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New York'ta bir şirkette çalışan Kerim Sabancı, işi nedeniyle İstanbul'a çok az gelebiliyor. Bu durum, İstanbul'daki Deren'in hoşuna gitmiyor.

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Etiler'de bir mekanda yeni yılın ilk gününü arkadaş grubuyla kutlayan çiçeği burnunda çift, ilk kez objektiflere takılmıştı.

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Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu, oyunculuğu seçti.

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2019'un sonunda aşkları ortaya çıkan Kerim Sabancı da Deren Talu gibi 23 yaşında.

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