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DEREN TALU VE KERİM SABANCI NEDEN TARTIŞTI
Sunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı yakışıklı iş insanı ile sorunlar yaşadığı konuşuluyor.
Etiketler: deren talui kerim sabancı
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DEREN TALU VE KERİM SABANCI NEDEN TARTIŞTISunucu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı yakışıklı iş insanı ile sorunlar yaşadığı konuşuluyor.
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- 11:03 - Adalet Bakanından Kadir Şeker Açıklaması
- 10:58 - İki Amire Soruşturma
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- 10:47 - CORONN VİRÜSÜNÜN İSMİ DEĞİŞTİ
- 10:43 - Misilleme Olacak
- 16:43 - Meral Tuğbaya Lololo yaptı
- 16:29 - Avcılar'a 'Güçlü ve Yeşil' Belediye Binası Geliyor
- 16:23 - Mezarında Anıldı
- 16:18 - Kahramanlar Son Yolculuğuna Uğurlandı
- 16:14 - Bedelini Çok Ağır Ödeyecekler
- 16:07 - MİKROFON DELİKANLILIĞINI ARTIK BIRAKIN, GEREĞİNİ YAPIN
- 16:02 - KAÇAK BÜFENİN SAHİBİ GAZETECİ ÇIKTI
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