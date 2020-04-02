Deren Talu O Soruya Cevap Verdi

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ev karantinası günlerinde sosyal medyayı daha sık kullanmaya başlayan ünlü isimler can sıkıntılarını gidermek ve takipçileriyle daha fazla diyalog kurabilmek adına soru-cevap etkinlikleri gerçekleştiriyor.

23 yaşındaki Deren Talu da pek çok ünlü isim gibi Instagram hesabı üzerinden böyle bir etkinlik gerçekleştirdi ve hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve paylaştığı çekici pozlarla kendisinden söz ettiren Deren’e özel hayatına dair çok sayıda soru geldi. Güzellik konusunda annesini ilk sıraya oturtan Deren, oyunculuk konusundaki idolünün ise Beren Saat olduğunu söyledi.

Talu, bir takipçisinden gelen “Sence de fazla iddialı ve açık giyinmiyor musun” şeklindeki soruya ise “Hayır” cevabını vermekle yetindi.

Güzellik konusunda annesini ilk sıraya koyan Deren’in oyunculuk da yapan annesi yerine idolünü Beren Saat olarak açıklaması dikkat çekti.