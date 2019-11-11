  • BIST 103.262
  • Altın 271,048
  • Dolar 5,7667
  • Euro 6,3643
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

DEREN TALU KAPIDA TANINMAYIP SIRANIN SONUNA ATILINCA PANİK YAŞADI!

»
DEREN TALU KAPIDA TANINMAYIP SIRANIN SONUNA ATILINCA PANİK YAŞADI!
Cem Yılmaz'la olan ilişkisinin sonlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, erkek arkadaşıyla panik anları yaşadı.

22 yaşındaki güzel, erkek arkadaşıyla birlikte Ayazağa'da bulunan bir mekana gitti.İkili, kapıda uzun kuyruk olmasına rağmen direk olarak direkt olarak mekana girmek istedi.

Fakat güvenlikçiler engel olarak Deren Talu ve arkadaşını sıranın en sonuna gönderdi.Fakat tam o anlarda patlayan flaşlar ikilinin panik yaşamasına neden oldu.

Flaşların patlamasıyla panik olan Deren Talu, hızlı adımlarla mekana kaçarken erkek arkadaşı görüntü vermemek için arkasını dönerek hareket etti.Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer çıkışta ise mekanı arka kapıdan terk etti.

defne-samyel-122923bd.jpgdefne-samyel-122923ls.jpgdefne-samyel-122923nh.jpgdefne-samyel-122923aw.jpg

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ERDOĞAN’DAN İMAMOĞLU’NA SERT SÖZLER!11 Kasım 2019 Pazartesi 13:27
  • AKP’DE KONGRE ÖNCESİ BÜYÜK DEĞİŞİM! İSTİFALAR OLACAK!..11 Kasım 2019 Pazartesi 12:46
  • PROF. MÜMTAZ SOYSAL HAYATINI KAYBETTİ!11 Kasım 2019 Pazartesi 12:39
  • ALİNA BOZ, SEZEN AKSU'NUN GÖNLÜNÜ FETHETTİ!11 Kasım 2019 Pazartesi 12:27
  • TUBA ÜNSAL VE ELİSABETH MAS'IN GERGİN PİŞTİSİ!11 Kasım 2019 Pazartesi 12:14
  • ŞOK!ŞOK!ŞOK! CEMAL HÜNAL ÇEKİÇLE EV BASTI!..11 Kasım 2019 Pazartesi 11:59
  • TARKAN 2 MİLYON LİRA KAZANACAK!11 Kasım 2019 Pazartesi 11:50
  • KONSERDE SKANDAL! GAZAPİZM SEYİRCİYE SALDIRDI!11 Kasım 2019 Pazartesi 11:39
  • ALEYNA TİLKİ BU KEZ SEVGİLİSİYLE AMERİKA'YA GİDİYOR!11 Kasım 2019 Pazartesi 11:30
  • MÜGE BOZ: "HAMİLELİK KADININ EN ÇEKİCİ OLDUĞU DÖNEM!"11 Kasım 2019 Pazartesi 11:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim