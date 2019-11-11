DEREN TALU KAPIDA TANINMAYIP SIRANIN SONUNA ATILINCA PANİK YAŞADI!

Cem Yılmaz'la olan ilişkisinin sonlanması nedeniyle gündemden düşmeyen Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, erkek arkadaşıyla panik anları yaşadı.

22 yaşındaki güzel, erkek arkadaşıyla birlikte Ayazağa'da bulunan bir mekana gitti.İkili, kapıda uzun kuyruk olmasına rağmen direk olarak direkt olarak mekana girmek istedi.

Fakat güvenlikçiler engel olarak Deren Talu ve arkadaşını sıranın en sonuna gönderdi.Fakat tam o anlarda patlayan flaşlar ikilinin panik yaşamasına neden oldu.

Flaşların patlamasıyla panik olan Deren Talu, hızlı adımlarla mekana kaçarken erkek arkadaşı görüntü vermemek için arkasını dönerek hareket etti.Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer çıkışta ise mekanı arka kapıdan terk etti.