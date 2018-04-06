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Derecik'te askeri araç kaza yaptı

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Derecik'te askeri araç kaza yaptı
Derecik'te askeri araç kaza yaptı: 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi’ndeki Balkaya dağları eteklerinde yapılan yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlamak için bölgeye giden güvenlik korucularının içerisinde bulunduğu askeri ünimog kaza yaptı. Devrilen araçta bulunan, 1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkayada bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimog aracın devrilmesi sonucu,1'i ağır 17 güvenlik korucusu yaralanmış olup, yaralılar karayolu ile Şemdinli Devlet Hastanesi'ne sevkediliyor" denildi.

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