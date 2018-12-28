Dereceli güzeller podyum da

Kariyer Eğitim Kurumları Moda bölümü mezunlarının hazırladığı koleksiyonlardan oluşan Kariyer Fashion Show önceki akşam Swissotel The Bosphorus’da yapıldı.
Moda Direktörlüğü Özlem Süer’in yaptığı, koreografisini Yasin Soy’un üstlendiği defilede Çağla Şıkel, Çin’deki yarışmada birinci seçilen Pınar Tartan, Miss Turkey Kraliçeleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ecem Çırpan podyuma çıktı.
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Kariyer Eğitim Kurumları Moda bölümü mezunlarının hazırladığı koleksiyonlardan oluşan Kariyer Fashion Show önceki akşam Swissotel The Bosphorus’da yapıldı.
Kariyer Eğitim Kurumları Moda bölümü mezunlarının hazırladığı koleksiyonlardan oluşan Kariyer Fashion Show önceki akşam Swissotel The Bosphorus’da yapıldı.
Etiketler: Çağla Şıkel, Pınar Tartan, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, podyuma, çıktı
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