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Dereceli güzeller podyum da

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Dereceli güzeller podyum da
Kariyer Eğitim Kurumları Moda bölümü mezunlarının hazırladığı koleksiyonlardan oluşan Kariyer Fashion Show önceki akşam Swissotel The Bosphorus’da yapıldı.

Kariyer Eğitim Kurumları Moda bölümü mezunlarının hazırladığı koleksiyonlardan oluşan Kariyer Fashion Show önceki akşam Swissotel The Bosphorus’da yapıldı.
Moda Direktörlüğü Özlem Süer’in yaptığı, koreografisini Yasin Soy’un üstlendiği defilede Çağla Şıkel,  Çin’deki yarışmada birinci seçilen Pınar Tartan, Miss Turkey Kraliçeleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu ve Ecem Çırpan podyuma çıktı.

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