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DERBİ 113 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK

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DERBİ 113 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak, 19 farklı dilden servis edilecek.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi,113 ülkede yayınlanacak, 19 farklı dilden servis edilecek.

Ülkemizde büyük önem taşıyan dev derbi, sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında naklen yayınlanacak.
Yayıncı kuruluş beIN Sports, kritik mücadeleyi tam 113 ülkeye 19 farklı dilde servis edecek. Derbiyi kazanan takım ise yayın gelirinden 2.7 milyon TL alacak.

Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İki takım arasındaki derbi mücadelesi Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray : Muslera- Mariano- Luyindama-Marcao-Nagatomo-Nzonzi-Seri-Feghouli-Belhanda-Babel-Falcao

Fenerbahçe: Altay-Ozan-Zanka-Jailson-Dirar-Gustavo-Emre-Deniz-Tolga-Kruse-Vedat-Muriç

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