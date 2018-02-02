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"Depresyona Girdim"

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"Depresyona Girdim"
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel’in eşi 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel ‘Mother&Baby’ dergisi için kızları Yade (3.5) ve Yeda (5 aylık) ile objektif karşısına geçti.

İkinci hamileliğimin son günlerinde enteresan bir olay yaşadım. Kafede otururken bir kedinin doğum yaptığını gördüm. Öyle etkilendim ki, ‘Bu doğanın kanunu. Ben de normal doğum yapacağım’ dedim.

* İlk çocukta vurgun yedik. İkimiz de tamamen çocuk odaklıydık. Bir baktık ki, sadece anne-baba rolündeyiz. Şimdi daha rahatız. Çocukları anneme emanet edip dışarı çıkıyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor.

* Eşim Volkan’ın babalığı 10 üzerinden 10. Otoriter, kuralcı ve sinirli olan benim. Dışarıdan öyle görünmüyor, ama Volkan çok sakin ve uyumlu.

* Üçüncü çocuk için ‘asla’ demiyoruz. Ama ufukta öyle bir fikrimiz yok. Volkan ikinci bebeği erkek istedi. Ama şimdi iki kız babası olmaktan dolayı çok mutlu.

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