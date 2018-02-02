"Depresyona Girdim"

İkinci hamileliğimin son günlerinde enteresan bir olay yaşadım. Kafede otururken bir kedinin doğum yaptığını gördüm. Öyle etkilendim ki, ‘Bu doğanın kanunu. Ben de normal doğum yapacağım’ dedim.
* İlk çocukta vurgun yedik. İkimiz de tamamen çocuk odaklıydık. Bir baktık ki, sadece anne-baba rolündeyiz. Şimdi daha rahatız. Çocukları anneme emanet edip dışarı çıkıyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor.
* Eşim Volkan’ın babalığı 10 üzerinden 10. Otoriter, kuralcı ve sinirli olan benim. Dışarıdan öyle görünmüyor, ama Volkan çok sakin ve uyumlu.
* Üçüncü çocuk için ‘asla’ demiyoruz. Ama ufukta öyle bir fikrimiz yok. Volkan ikinci bebeği erkek istedi. Ama şimdi iki kız babası olmaktan dolayı çok mutlu.